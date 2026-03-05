Pavlovic | L’Inter ha quattro attaccanti molto bravi | Esposito ha fame e qualità | è molto forte

Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan, ha commentato il prossimo derby di Milano contro l'Inter. Ha sottolineato che i nerazzurri dispongono di quattro attaccanti molto bravi, evidenziando in particolare Esposito, che ha fame e qualità, definendolo molto forte. Pavlovic ha espresso fiducia nelle capacità della sua squadra per affrontare la partita.

È tempo di derby a Milano: domenica sera lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, accenderà i riflettori per Milan-Inter, il derby della Madonnina, valido per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026. La squadra di Massimiliano Allegri e quella di Cristian Chivu si affronteranno in un match che potrebbe scrivere la parola 'fine' alla lotta Scudetto, portando i nerazzurri a + 13 in classifica sui rossoneri in caso di vittoria o, incredibilmente, riaprire la contesa, con il Diavolo a - 7 in caso di successo. Nelle fila del Milan, non ci sarà Matteo Gabbia che si è operato di ernia inguinale ed è in dubbio Davide Bartesaghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

