Nel rapporto con Nanni Moretti mi ha aiutato il fatto di aver avuto un padre molto simile molto duro molto giudicante | lo racconta Margherita Buy

“Abbiamo fatto cose bellissime insieme, mi ha dato tantissime opportunità, anche all’estero”. Sono parole di stima e affetto quelle che Margherita Buy ha rivolto al regista Nanni Moretti in una intervista a La Stampa. “Se i progetti sono interessanti, le difficoltà si superano. – ha continuato – Forse, nel rapporto con Nanni, mi ha aiutato il fatto di aver avuto un padre molto simile, molto duro, molto giudicante. Un padre con dodici ‘p’. Sono abituata a trattare con quel tipo di persone che, per raggiungere qualcosa, hanno bisogno dello scontro, persone con un modo di fare egocentrico. Poi Nanni mi ha fatto anche molto ridere, lo apprezzo tanto, gli voglio molto bene “. Ilfattoquotidiano.it

