Paura per Riccardo Cardani | caduta in allenamento nello snowboard cross Paralampiadi a rischio

L'azzurro dello snowboard paralimpico è rimasto vittima di una brutta caduta durante l'allenamento. Trasportato in ospedale per accertamenti, resta in dubbio la sua presenza ai Giochi Paralimpici. Momenti di grande apprensione per Riccardo Cardani, atleta italiano dello snowboard cross paralimpico, rimasto vittima di una caduta durante un allenamento nella giornata di giovedì 5 marzo. L'impatto è stato particolarmente violento: l'atleta ha infatti riportato la frattura del casco e, subito dopo la caduta, ha perso conoscenza per circa 45 secondi.

