Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello snowboard cross dopo aver rischiato di uscire in partenza e aver affrontato due incredibili rimonte. La sua determinazione ha permesso di ottenere una medaglia importante, che porta l’Italia a quota diciotto nel medagliere olimpico. Durante la gara, Moioli ha dimostrato grande spirito di combattente, risalendo dal quarto posto e superando avversarie di alto livello. La gara si è accesa con emozioni forti, confermando ancora una volta la forza e la tenacia della snowboarder italiana.

Due partenze da rivedere, due rimonte da gigante della specialità quale è. Michela Moioli vince la medaglia di bronzo nello snowboard cross e regala la diciottesima all’Italia. Una semifinale prima e una finale poi dall’esito tutt’altro che scontato per la snowboarder italiana, che conquista la terza medaglia nelle ultime tre edizioni delle Olimpiadi. Oro a Pyeongchang 2018, argento nella gara a squadre a Pechino 2022 e bronzo a Milano – Cortina 2026. Tutte nello snowboard cross. Dopo essersi qualificata agli ottavi con il sesto tempo, Moioli ha conquistato la qualificazione prima ai quarti e poi in semifinale con il primo tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La paura in allenamento e poi due super rimonte: così Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello snowboard cross

Approfondimenti su michela moioli

Ultime notizie su michela moioli

Argomenti discussi: Paura per Moioli, trauma facciale dopo una caduta in allenamento: tra stasera e domani le valutazioni decisive; Michela Moioli caduta in allenamento a Livigno: ha sbattuto la testa, ha un trauma facciale; Maratona di Roma 2026, a Ponte Milvio l'appuntamento con gli allenamenti di gruppo; Niente paura, McKennie torna in gruppo.

Michela Moioli caduta in allenamento a Livigno: ha sbattuto la testa, ha un trauma faccialeL'atleta è stata portata in ospedale per i controlli di routine, ma è già a casa. Oggi risposa poi saranno valutate le sue condizioni ... corriere.it

Paura per Moioli, trauma facciale dopo una caduta in allenamento: tra stasera e domani le valutazioni decisiveNel training di ieri, con la gara olimpica per la fuoriclasse bergamasca prevista tra poche ore (venerdì dalle 10.00 con la qualificazione), Michela è ... neveitalia.it

