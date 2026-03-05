Paralimpiadi Milano Cortina l' azzurro di snowboard Cardani cade in allenamento e perde conoscenza | Giochi a rischio

Durante un allenamento a Milano, l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani è caduto e ha perso conoscenza. L'incidente è avvenuto il 5 marzo e ora si valuta se i Giochi paralimpici di Milano Cortina possano proseguire come previsto. Cardani, che rappresenta l'Italia in questa disciplina, è stato prontamente assistito dai soccorritori.

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Brutto infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Durante l'allenamento di oggi, giovedì 5 marzo, l'azzurro è stato vittima di una caduta significativa che ha comportato la frattura del casco. In seguito all'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Come fa sapere il Comitato Italiano Paralimpico, per accertamenti precauzionali Cardani è stato immediatamente trasportato in ospedale e verrà sottoposto a una Tac. Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e con il presidente Marco Giunio De Sanctis, sta valutando attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell'atleta.

Riccardo Cardani cade e perde conoscenza: in ospedale per la Tac, Paralimpiadi a rischioRobecchetto con Induno (Milano), 5 marzo 2026 – Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani.

Milano Cortina 2026, Paralimpiadi: esordio con successo per il doppio misto azzurro di curlingMilano/Cortina – Finalmente si parla di sport, alla vigilia dell’avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

