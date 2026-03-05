Crea il panico in Motorizzazione e ferisce una poliziotta | arrestato 27enne nigeriano

Un uomo di 27 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato a Cremona dopo aver creato scompiglio alla Motorizzazione Civile e aver ferito una poliziotta. Visibilmente alterato, è entrato negli uffici chiedendo di riavere la patente, ma le sue azioni sono diventate aggressive, portando alla sua cattura. La poliziotta ferita è stata soccorsa e medicata sul posto.

Cremona, 5 marzo 2026 – Visibilmente alterato, è entrato alla Motorizzazione Civile con l’obiettivo di farsi ridare la propria patente. Una volta ricevuto il diniego ha iniziato a minacciare i dipendenti dell’ufficio e infine ha aggredito un’agente di polizia ferendola alla schiena con un coccio di bottiglia. E così un 27enne nigeriano è finito in manette questa mattina a Cremona per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto di strumenti atti all'offesa ed interruzione di pubblico servizio. La dinamica Tutto è cominciato quando l’uomo -titolare di permesso di soggiorno per asilo politico, ma con precedenti per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

