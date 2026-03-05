Patto di amicizia e solidarietà tra Uila e immigrati del Gambia | Incoraggiamo la relazione tra cittadini

L'Uila di Viterbo e l'associazione SeneGambia hanno firmato un accordo di amicizia e solidarietà volto a rafforzare i legami tra cittadini italiani e immigrati del Gambia. L'intesa mira a promuovere la conoscenza reciproca e a sostenere i diritti delle comunità internazionali, con particolare attenzione ai principi di libertà, uguaglianza e dignità. La firma rappresenta un passo concreto per rafforzare la collaborazione tra le parti.

Il sindacato per i lavoratori agricoli e l’associazione SeneGambia si impegnano a collaborare in percorsi formativi favorendo lo scambio di esperienze mirate alla conoscenza delle due organizzazioni “Diritti e conoscenza delle comunità internazionali: libertà, uguaglianza e dignità”. Uila Viterbo e associazione SeneGambia firmano il patto di amicizia, solidarietà e mutua assistenza. A siglarlo, il segretario generale della Uila lega intercomunale di Viterbo, il sindacato degli operai agricoli, Antonio Biagioli, e il presidente dell’associazione SeneGambia Mamadu Kandeh. L’Associazione SeneGambia, nata da poco, unisce immigrati senegalesi e gambiani per promuovere la solidarietà e la tutela dei diritti politici, sociali e civili. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

