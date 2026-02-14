A Santa Maria a Monte, molti residenti di origine vincaica si sono uniti per firmare un patto di amicizia con il loro paese natale, Vinca, situato nella Garfagnana. La decisione nasce dal desiderio di rafforzare i legami tra le due comunità, che condividono radici storiche e familiari. Da tempo, alcuni cittadini di Santa Maria a Monte mantengono rapporti stretti con amici e parenti di Vinca, molti dei quali sono arrivati in città decenni fa. Ora, con questa iniziativa, vogliono consolidare il senso di appartenenza e favorire scambi culturali tra le due zone.

SANTA MARIA A MONTE Un patto di amicizia con Vinca, paesino della Garfagnana, nel comune di Fivizzano, dal quale provengono molte persone che risiedono da anni a Santa Maria a Monte. Lo propongono Alberto Fausto Vanni, coordinatore del Partito Repubblicano, Azione e SMaM Civica, Antonio Milite e Francesco Petri, rispettivamente segretario e consigliere comunale del Partito Democratico. Petri ha presentato una mozione che verrà discussa nel consiglio comunale convocato per le 18,15 di martedì 17 febbraio. Ieri i tre esponenti politici hanno illustrato la proposta in una conferenza stampa. "La nostra idea di un patto di amicizia con Vinca – dicono Vanni, Milite e Petri – scaturisce dall’istanza di alcuni cittadini le cui famiglie sono originarie del paesino della Garfagnana che agli inizio del Novecento vide un importante spopolamento di residenti verso aree meno montuose dove l’agricoltura e la pastorizia erano erano meno problematiche e più redditizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La storia degli immigrati da Vinca: "Firmiamo un patto di amicizia"

