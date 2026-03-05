Patron di TelePordenone ucciso da un suo storico collaboratore

Il presunto colpevole dell’omicidio di un uomo di 87 anni, patron di TelePordenone, si è costituito. La vittima è stata trovata morta ieri nel suo appartamento. L’uomo che ha confessato il delitto era uno dei collaboratori di lunga data dell’imprenditore. Le forze dell’ordine stanno procedendo con le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ha confessato il presunto assassino di Mario Ruoso, l'87enne imprenditore patron di Telepordenone, trovato morto ieri pomeriggio nella sua abitazione. L'auto del sospettato è stata sequestrata. Era parcheggiata nei pressi dell'abitazione dell'uomo, a Tiezzo di Azzano Decimo. Nel bagagliaio del veicolo gli investigatori hanno trovato un borsone. Il collaboratore confessa l'omicidio di Mario Ruoso, patron di TelePordenone. Per oltre 40 anni era stato alle dipendenze della vittima. Il procuratore: "Contestata la premeditazione"