Omicidio Mario Ruoso un sospettato portato in Questura | è uno storico collaboratore del patron di TelePordenone

Un sospettato è stato portato in Questura in relazione all'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone. La polizia ha identificato una persona ritenuta coinvolta nel caso e sta svolgendo le indagini per chiarire i dettagli. Il sospettato è uno dei collaboratori di lunga data di Ruoso, e le autorità continuano a lavorare per raccogliere ulteriori elementi.

Pordenone, 5 marzo 2026 - C'è un sospettato per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone. Secondo quanto si apprende sarebbe un cittadino italiano, uno storico collaboratore dello stesso Ruoso. Gli investigatori avrebbero anche individuato in ragioni economiche il movente dell'assassinio. L'uomo, che si trova in Questura a Pordenone, ha 68 anni. Mario Ruoso è stato ucciso con alcune sprangate alla testa. La Polizia è ora alla ricerca del corpo contundente. L'auto nella disponibilità del sospettato è stata sequestrata questa mattina dagli investigatori della polizia, coordinati dal sostituto Federica Urban. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio Mario Ruoso, un sospettato portato in Questura: è uno storico collaboratore del patron di TelePordenone Ruoso ucciso a sprangate, «Portato in Questura uno storico collaboratore del patron di TelePordenone». Chi èPORDENONE - Potrebbe esserci una svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: c'è un sospettato ed è stato portato un... Leggi anche: Ucciso in casa a sprangate Mario Ruoso, patron di TelePordenone. Identificato e portato in Questura un sospettato Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicidio Mario Ruoso. Temi più discussi: Il brutale omicidio di Mario Ruoso: l'87enne è stato colpito più volte alla testa con una spranga. E' caccia all'assassino; Il fondatore di TelePordenone ucciso a sprangate in casa, c'è un sospettato; Ucciso a sprangate Mario Ruoso, patron del Garage Venezia e Telepordenone; Mario Ruoso ucciso in casa, l'imprenditore colpito alla testa e lasciato in una pozza di sangue: Una mattanza. Mario Ruoso ucciso a Pordenone, l’ipotesi dell’omicidio con una spranga per motivi economiciIl patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva attraversato ... fanpage.it L'imprenditore Mario Ruoso ucciso a sprangate: c'è un sospettatoIl Procuratore Montrone: C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si nutrono forti sospetti. Sequestrati un borsone ed un'autovettura ... rainews.it Possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Mario Ruoso, avvenuto nella sua abitazione a Porcia. x.com Possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Mario Ruoso, avvenuto nella sua abitazione a Porcia. - facebook.com facebook