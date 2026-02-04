Jazz Club Ferrara Patrizia Laquidara presenta il suo nuovo progetto ‘Florula’

Venerdì sera il Torrione San Giovanni apre le porte a Patrizia Laquidara. La cantante presenta il suo nuovo album ‘Florula’, un progetto che si rivolge al presente e al modo in cui ascoltiamo musica oggi. L’appuntamento è alle 21.30, e il pubblico di Ferrara si prepara a vivere un momento di musica dal vivo, con un’artista che ha scelto di raccontare la realtà attraverso i suoni e le parole del suo ultimo lavoro.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.