Jazz Club Ferrara Patrizia Laquidara presenta il suo nuovo progetto ‘Florula’

Venerdì sera il Torrione San Giovanni apre le porte a Patrizia Laquidara. La cantante presenta il suo nuovo album ‘Florula’, un progetto che si rivolge al presente e al modo in cui ascoltiamo musica oggi. L’appuntamento è alle 21.30, e il pubblico di Ferrara si prepara a vivere un momento di musica dal vivo, con un’artista che ha scelto di raccontare la realtà attraverso i suoni e le parole del suo ultimo lavoro.

Venerdì 6 (ore 21.30), il Torrione San Giovanni, ospiterà Patrizia Laquidara con il progetto ‘Florula’, un album che parlerà il linguaggio del presente. Le canzoni, nate dai personaggi del romanzo, attraverseranno fragilità e slancio, alternando intimità e apertura, canto nudo e dimensione.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

