È stata presentata una proposta per costruire una passerella ciclopedonale sul fiume Tevere, con l’obiettivo di collegare le due parti di Ponte Pattoli. La struttura dovrebbe consentire il passaggio sicuro di pedoni e ciclisti, creando un collegamento tra le aree attualmente separate. La proposta riguarda specificamente l’installazione di una passerella lungo il corso del fiume.

Una passerella ciclopedonale sul Tevere per ricucire Ponte Pattoli. È questa la proposta contenuta nell’ordine del giorno presentato a Palazzo dei Priori dalla consigliera Elena Fruganti del gruppo Fratelli d’Italia, che sarà discussa stamattina in Commissione e che ha l’obiettivo di collegare le due "anime" di Ponte Pattoli. Il documento parte da una fotografia chiara della situazione: il paese è diviso in due dal fiume. Da una parte la zona “nuova”, dove si trovano scuole, ufficio postale, banca e negozi; dall’altra quella “storica”, con la chiesa, il campo sportivo, l’oratorio e la sala della filarmonica. "Una separazione fisica che ogni giorno crea disagi, soprattutto a bambini, ragazzi e anziani, costretti a spostamenti meno agevoli per raggiungere servizi e luoghi di aggregazione" scrive Fruganti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passerella ciclopedonale per unire le due "anime" di Ponte Pattoli

