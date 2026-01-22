Perugia rifiuti abbandonati sotto la passerella ciclopedonale tra Pretola e Ponte Valleceppi

A Perugia, sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati sotto la passerella ciclopedonale tra Pretola e Ponte Valleceppi. L’area, frequentata da pedoni e ciclisti, necessita di interventi di pulizia e sensibilizzazione per preservare l’ambiente e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione evidenzia l’importanza di mantenere cura e rispetto delle zone pubbliche per promuovere un territorio più pulito e vivibile.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.