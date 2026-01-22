Perugia rifiuti abbandonati sotto la passerella ciclopedonale tra Pretola e Ponte Valleceppi
A Perugia, sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati sotto la passerella ciclopedonale tra Pretola e Ponte Valleceppi. L’area, frequentata da pedoni e ciclisti, necessita di interventi di pulizia e sensibilizzazione per preservare l’ambiente e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione evidenzia l’importanza di mantenere cura e rispetto delle zone pubbliche per promuovere un territorio più pulito e vivibile.
Scoperti alcuni rifiuti abbandonati sotto la passerella ciclopedonale che collega Pretola a Ponte Valleceppi. Lo annuncia con una nota il Comune di Perugia, confermando che sono state già attivate le procedure previste per la rimozione dei rifiuti che, come specificato, "sarà effettuata dal.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Metromare, al via i lavori per la passerella ciclopedonale tra Dragona e Acilia SudSono iniziati i lavori per la nuova passerella ciclopedonale tra Dragona e Acilia Sud, a Ostia.
Perugia. Ponte Valleceppi, nuovi alberi e un punto di book crossing: doppia inaugurazione al Parco di via IsarcoSabato 17 gennaio 2026, il Parco di via Isarco a Ponte Valleceppi ospiterà due inaugurazioni: l’installazione di nuovi alberi e un punto di book crossing.
Perugia, rifiuti abbandonati in strada: la mappa degli sfregiPezzi di mobili, plastiche, parti di metallo. Ma anche tanti sacchi pieni di chissà cosa. È lunga la lista di rifiuti di ogni tipo che quasi ogni giorno vengono abbandonati a bordo strada a Perugia o ... ilmessaggero.it
Perugia, rifiuti e danni nei parchiPERUGIA - Arredi danneggiati e rifiuti sparsi. Nuove tracce di degrado, anzi del passaggio di vandali e incivili, nei parchi della città. Le ultime sono spuntate al parco della Pescaia la mattina di ... ilmessaggero.it
Raccolta rifiuti, scontro politico acceso sulla gestione nei quartieri di Perugia #quartieridiPerugia #Raccoltarifiuti #scontropolitico - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.