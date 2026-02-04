Ponte ciclopedonale di San Rossore montata la terza parte della passerella

Proseguono i lavori sul ponte ciclopedonale di San Rossore. Questa settimana è stata montata la terza parte della passerella in acciaio, che collega Cascine Nuove a San Piero. I lavori avanzano senza intoppi e l’obiettivo è completare l’opera nel prossimo futuro. La nuova struttura dovrebbe facilitare il passaggio di pedoni e ciclisti tra le due zone del parco, offrendo un collegamento più sicuro e pratico.

Proseguono i lavori sulla sponda dell'Arno lato Parco di San Rossore, dove in questi giorni è stata montata la terza parte della passerella in acciaio che andrà a formare il nuovo ponte ciclopedonale di collegamento tra la località Cascine Nuove, all'interno del Parco di San Rossore, e San Piero.

