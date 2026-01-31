Riapre la Torre della Specola di Bologna | un itinerario nella storia verso le stelle

La Torre della Specola di Bologna riapre al pubblico dopo mesi di lavori di restauro. Ora i visitatori possono riscoprire un pezzo importante della storia della città, con un percorso che porta dalle origini dell’osservatorio alle stelle. Il Rettore Giovanni Molari invita tutti a visitarla, sottolineando che l’ateneo vuole essere aperto e vicino alla città, anche attraverso iniziative culturali e turistiche.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Un’Università aperta a tutti. O meglio – spiega il Rettore dell’ateneo bolognese Giovanni Molari – un’università capace di spalancare le porte alla città e di creare opportunità preziose per un turismo intelligente e curioso. È questa la filosofia che sostiene il grande progetto, realizzato anche grazie ai fondi Pnrr, di riqualificazione del patrimonio culturale dell’Alma Mater incentrato sul rinnovamento dei suoi più illustri spazi storici. Castelli e ville tra Bologna e Modena, 8 weekend culturali con visite guidate: ecco il calendario Accoglienza multimediale e vista sull’aula di Carducci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Opificio delle Acque di Bologna riapre al pubblico dal 24 gennaio 2026, segnando un passo importante nella valorizzazione dei canali cittadini.

