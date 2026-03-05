Parma 27enne accoltellato muore in ospedale | indagata la fidanzata

A Parma, un uomo di 27 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato. La fidanzata della vittima è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura locale con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. La vicenda è al centro di un’indagine in corso, che sta cercando di chiarire le circostanze dell’accaduto.

La giovane italiana-cubana, unica presente al momento dell'aggressione, è indagata per omicidio volontario aggravato dal legame affettivo La fidanzata di Christopher Gaston Ogando è indagata dalla Procura di Parma per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. La giovane, 21 anni e di origini italocubane, era l'unica presente ieri sera quando il 27enne è stato accoltellato nel suo appartamento al piano terra di Borgo Riccio. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ancora poco chiara. Poco dopo le 18, al 118 è arrivata la chiamata della ragazza, che segnalava un giovane ferito, inizialmente alla spalla.