Reagisce a una rapina per difendere la fidanzata | accoltellato 27enne

Questa notte, intorno alle 3, i carabinieri di Torre del Greco sono intervenuti in via Calastro per una rapina. Un 27enne ha tentato di difendere la fidanzata, ma è stato accoltellato. Ora si trova in ospedale, le sue condizioni sono gravi. La polizia sta cercando di identificare il responsabile e ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Soccorso dal personale del 118, il giovane è stato trasportato in ospedale. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare i responsabili Questa notte, intorno alle 3.00, i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Calastro per una rapina. Secondo una prima ricostruzione, due rapinatori con il volto coperto si sarebbero avvicinati a un'auto, costringendo a scendere dall'abitacolo un 27enne e la sua fidanzata. Nel tentativo di difendere la compagna, il giovane avrebbe avuto una colluttazione con i malviventi, durante la quale è stato accoltellato al petto e alla spalla.

Una rapina si è scatenata nella notte in via Calastro a Torre del Greco, e le cose sono rapidamente sfuggite di mano.

A Milano, un giovane di 24 anni è stato ferito gravemente durante un tentativo di reazione a una rapina.

