Esce Parlerò di te la raccolta di poesie del concorso Giovanna Bonsignore

È uscito “Parlerò di te”, una raccolta di poesie vincitrici del concorso “Giovanna Bonsignore”. Un omaggio alle emozioni e ai ricordi dedicati a una donna speciale, capace di trasmettere empatia e gioia attraverso gesti semplici ma profondi. Le poesie raccontano il valore della memoria e l’amore filiale, celebrando la vita e le virtù di una madre amata.

"A te, mamma, che avevi un'empatia rara, che sapevi donarti agli altri con il cuore aperto, che illuminavi le giornate di chiunque ti stesse accanto con un sorriso sincero. Sei stata il mio punto fermo, la mia forza, la mia compagna di vita quando eravamo rimaste sole. Insieme ci siamo rialzate.

