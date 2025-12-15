Viallabate presentazione del libro di Jessica Schillaci Solo io posso parlare di te

Ieri a Villabate è stata presentata l'ultima opera di Jessica Schillaci,

Ieri presso l'aula consiliare del Comune di Villabate, si è svolta la presentazione del libro di Jessica Schillaci, " Solo io posso parlare di te ", dedicato al padre e straordinario calciatore Toto'. L' evento, fortemente voluto dall' Assessore alla Cultura del Comune di Villabate Francesco. Palermotoday.it

