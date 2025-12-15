Viallabate presentazione del libro di Jessica Schillaci Solo io posso parlare di te
Ieri a Villabate è stata presentata l'ultima opera di Jessica Schillaci,
Ieri presso l'aula consiliare del Comune di Villabate, si è svolta la presentazione del libro di Jessica Schillaci, " Solo io posso parlare di te ", dedicato al padre e straordinario calciatore Toto'. L' evento, fortemente voluto dall' Assessore alla Cultura del Comune di Villabate Francesco. Palermotoday.it
Thauro casteltermini.avi
“Le radici della speranza”: il 5 luglio la presentazione del libro di Jessica Sgrevi nel giardino di Casa Thevenin - Un appuntamento di grande intensità emotiva e di forte impatto sociale, un momento di confronto autentico e partecipazione quello che si terrà sabato 5 luglio alle ore 18:30 nel giardino di Casa ... lanazione.it
Questa mattina, nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, celebriamo il centenario della nascita di Andrea Camilleri. Un omaggio promosso dalla Biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana, con la presentazione del numero speciale della rivista Kalós - facebook.com facebook