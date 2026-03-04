L’arte come voce della parità di genere con oltre 150 eventi per l’8 marzo in tutta la provincia di Verona

In tutta la provincia di Verona, più di 150 eventi sono stati organizzati per celebrare l’8 marzo, dedicati all’arte come strumento di espressione e confronto sulla parità di genere. Questi appuntamenti coinvolgono diverse realtà culturali e si svolgono in luoghi pubblici e spazi artistici, offrendo occasioni di riflessione e dialogo attraverso mostre, performance e incontri.

L’arte come linguaggio universale capace di parlare a tutte le generazioni e di affrontare temi complessi con profondità e immediatezza. È questa la cifra scelta da Comuni, associazioni e Commissioni alle pari opportunità del territorio veronese per celebrare l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, attraverso un calendario che conta circa 150 appuntamenti distribuiti tra febbraio e giugno in una trentina di comuni della provincia, di cui oltre 80 nel solo capoluogo. La presentazione ufficiale si è svolta lunedì 2 marzo 2026 nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona, alla presenza delle istituzioni promotrici. 🔗 Leggi su Veronasera.it Consigliera di parità della Provincia sottoscrive il 'Manifesto per la giustizia economica di genere'La consigliera di parità della Provincia di Ferrara, Annalisa Felletti, ha sottoscritto il ‘Manifesto per la giustizia economica di genere’. Leggi anche: Parità di genere nel mondo del lavoro, ecco le due iniziative della Provincia Tutti gli aggiornamenti su L'arte come voce della parità di genere... Temi più discussi: L’arte come voce della parità di genere con oltre 150 eventi per l’8 marzo in tutta la provincia di Verona; vissi d’arte: un nuovo modo di raccontare la lirica un podcast per scoprire tutto quello che c’è da sapere prima di andare a teatro; Erica Boschiero, voce della Natura, della Pace e dell’Impegno; Squarci di Bellezza: poesia, arte e nuove voci a Verona. Un bacio senza tempo, a Verona l’arte immersiva tra Klimt, Shakespeare e IAAl Teatro Ristori di Verona debutta Un bacio senza tempo, opera immersiva ideata da Massimiliano Siccardi e Luca Longobardi, con la coreografia di Alessandra Celentano. In scena fino al 21 settembre, ... tg24.sky.it Margot fuggita da Odessa e Anita voce degli studenti affrontano la maturità a Verona: «Unite dalla passione per l'arte»Una storia nella storia. Un intreccio di vissuti personali che l’arte ha messo insieme. Due volti che non si conoscono ma che stanno percorrendo un tratto di strada insieme. Due nomi: Margot Semenenko ... corrieredelveneto.corriere.it Lobotka si è fatto male a Verona: sovraccarico muscolare. Conte perde anche lui Repubblica: l’infortunio risale a sabato scorso, al Bentegodi. Prima di essere sostituito al minuto numero 73, il regista slovacco si era toccato per tre volte il quadricipite della cosc facebook Auriemma: "Si cala sempre dopo il 60esimo. E a Verona non ho capito i cambi" x.com