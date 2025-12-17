La Parigi-Nizza 2026 si prepara a emozionare gli appassionati con un percorso ricco di sorprese: tre arrivi in salita e un finale tutto da scoprire promettono una corsa avvincente. Dal 8 al 15 marzo, il Race Tour di inizio stagione si inserisce tra gli eventi più attesi, offrendo uno spettacolo di grande livello e un’anticipazione delle grandi sfide che attendono i ciclisti nei mesi a venire.

© Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, presentato il percorso: tre arrivi in salita e un nuovo finale movimentato

La Parigi-Nizza 2026 si disputerà da domenica 8 a domenica 15 marzo: l’evento di livello World Tour rappresenterà uno dei primi snodi della stagione e, in contemporanea con la Tirreno-Adriatico, servirà a scaldare i motori in gruppo in vista delle successive Classiche e del Giro d’Italia. In Francia si disputeranno nove tappe, di cui una sarà l’ormai abituale cronometro a squadre con la formula che prende anche in considerazione i tempi dei singoli. Il percorso presentato oggi propone ben tre arrivi in salita e l’ultima frazione si preannuncia particolarmente avvincente, anche se il disegno sarà diverso rispetto a quello tradizionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Tour de France femminile 2026, presentato il percorso: 1175 km da Losanna a Nizza, con il Mont Ventoux da affrontare

Leggi anche: Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Parigi-Nizza 2026, presentato il percorso: tre arrivi in salita e un nuovo finale movimentato - Nizza 2026 si disputerà da domenica 8 a domenica 15 marzo: l’evento di livello World Tour rappresenterà uno dei primi snodi della stagione e, in contemporanea con la Tirreno- oasport.it