Parete si veste a festa | Teleclubitalia trasmette in diretta il suggestivo Alzabandiera per Maria SS della Rotonda

Parete si prepara a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno con l’Alzabandiera in diretta su Teleclubitalia. La cerimonia, dedicata a Maria SS. della Rotonda, coinvolge la comunità locale che si riunisce per celebrare l’apertura dei solenni festeggiamenti. L’evento si svolge nel centro del paese, attirando numerosi partecipanti e spettatori da tutta la zona.

Parete. La comunità di Parete si appresta a vivere uno dei momenti più intensi e sentiti dell’anno: l’apertura dei Solenni Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Rotonda, Comprotettrice della città. Un appuntamento dove la fede incrollabile si intreccia indissolubilmente con la tradizione popolare e l’identità di un intero popolo. Per permettere a tutti i fedeli, compresi i cittadini lontani o impossibilitati a scendere in piazza, di partecipare a questa grande emozione, Teleclubitalia seguirà l'evento in diretta, portando le immagini più belle del pomeriggio direttamente nelle case dei telespettatori. Le celebrazioni partiranno nel... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

