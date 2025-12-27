Il rock e la canzone d’autore, l’atmosfera del Natale riletta in bilico tra jazz, classica e pop e un’immersione nei ritmi e nelle danze d’Oriente. Sono i concerti e gli spettacoli che animeranno il fine settimana del Tambourine di Seregno. Oggi alle 21.30 ci si muoverà tra rock e cantautorato con un triplo evento che metterà assieme il ritorno di una band cresciuta in Brianza ma ora trasferitasi in Irlanda, una cantautrice fresca vincitrice di uno dei più prestigiosi premi del settore e un gruppo dall’energia trascinante. A salire sul palco di via Carlo Tenca sarà innanzitutto il power-trio dei Fantasmi dal Futuro, rock band veneta d’impatto, dal suono passionale e sanguigno, tra stoner e alternative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Folk, ritmo e atmosfere d'Oriente. Il Tambourine si veste a festa

