Mille posti non bastano Nuovi parcheggi in ospedale E l’Ausl progetta un multipiano

Nel futuro dell’ospedale di Rimini c’è un nuovo parcheggio multipiano. È più di un’idea: proprio poche settimane fa l’AUSL ha infatti chiesto alla Regione l’autorizzazione a contrarre un nuovo mutuo, destinato a lavori per aumentare i posti auto nella zona dell’Infermi. E tra le varie ipotesi "c’è anche un parcheggio multipiano". Ipotesi caldeggiata anche dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, che in un’interpellanza – a gennaio – aveva chiesto di "aumentare i posti, vista la cronica carenza di parcheggi per pazienti e lavoratori dell’ospedale", così come la durata della sosta gratuita, che oggi è di soli 15 minuti (anziché 3 ore come al Bufalini di Cesena e in altri ospedali). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ospedale, Marcello (FdI): “Risolvere il problema della carenza di parcheggi, ci andrebbe un multipiano"Il consigliere regionale Nicola Marcello (Fratelli d'Italia): "A Rimini c’è il problema della disparità sui pagamenti del parcheggio rispetto agli...

Nuovi stalli per auto elettriche al quartiere Resistenza: "Tre parcheggi in meno dove già non bastano"“Continuano a spuntare come funghi in vari punti del quartiere e non solo Resistenza, una serie di colonnine coperte da un cartone che si stanno...

