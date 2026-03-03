Città blindata per le Paralimpiadi | scatta il piano sicurezza per la cerimonia in Arena

Venerdì 6 marzo Verona si prepara a ospitare la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina nell'Arena, un evento che coinvolgerà circa novemila spettatori e numerosi rappresentanti di governo e capi di Stato. La città sarà messa in sicurezza con un piano speciale, che prevede misure di controllo e sorveglianza estese per garantire lo svolgimento senza intoppi dell’evento.

In vigore le modifiche alla viabilità. Aggiornata la lista delle scuole chiuse per l'apertura dei Giochi del 6 marzo Venerdì prossimo, 6 marzo, Verona ospiterà in Arena la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, un evento di portata internazionale che vedrà l'anfiteatro accogliere circa novemila spettatori insieme a capi di Stato e di Governo. Per garantire il massimo standard di sicurezza e un ordinato svolgimento della manifestazione, la prefettura ha definito un articolato dispositivo operativo in raccordo con le autorità nazionali e la Fondazione Milano Cortina. Il piano prevede l'istituzione di un'area...