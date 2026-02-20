Paralimpiadi nella bufera Ucrania Estonia e Chechia bloicotteranno l' apertura

Gli atleti paralimpici ucraini, estoni e cechi hanno deciso di non partecipare all'apertura dei Giochi di Milano-Cortina, causando tensioni crescenti. La protesta nasce dalla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere agli atleti russi di competere con la bandiera e l’inno nazionali. La scelta di boicottare la cerimonia di Verona ha provocato un’ondata di critiche e polemiche tra le varie nazioni coinvolte. La manifestazione si svolgerà comunque come previsto, nonostante le assenze.

AGI - Cresce il fronte anti-russo e bielorusso ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina dopo la decisione degli atleti paralimpici ucraini di boicottare la cerimonia di apertura in programma il 6 marzo all'Arena di Verona per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la propria bandiera e inno nazionale. La decisione del boicottaggio è stata annunciata dal Comitato paralimpico nazionale ucraino. Nella comunicazione dello sport paralimpico ucraino, si parla di "boicottaggio" della cerimonia di apertura dei XIV Giochi paralimpici invernali con la richiesta "che la bandiera ucraina non venga utilizzata durante la cerimonia di apertura ".