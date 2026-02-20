Paralimpiadi nella bufera Ucrania Estonia e Chechia bloicotteranno l' apertura

Gli atleti paralimpici ucraini, estoni e cechi hanno deciso di non partecipare all'apertura dei Giochi di Milano-Cortina, causando tensioni crescenti. La protesta nasce dalla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere agli atleti russi di competere con la bandiera e l’inno nazionali. La scelta di boicottare la cerimonia di Verona ha provocato un’ondata di critiche e polemiche tra le varie nazioni coinvolte. La manifestazione si svolgerà comunque come previsto, nonostante le assenze.

AGI - Cresce il  fronte anti-russo e bielorusso  ai  Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina  dopo la decisione degli atleti paralimpici ucraini di  boicottare la cerimonia di apertura  in programma il  6 marzo all'Arena di Verona  per protestare contro la decisione del  Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc)  di consentire agli  atleti russi  di gareggiare sotto la propria bandiera e inno nazionale.    La decisione del  boicottaggio  è stata annunciata dal  Comitato paralimpico nazionale ucraino. Nella comunicazione dello  sport paralimpico ucraino, si parla di "boicottaggio" della  cerimonia di apertura  dei  XIV Giochi paralimpici invernali  con la richiesta "che la  bandiera ucraina  non venga utilizzata durante la  cerimonia di apertura ".🔗 Leggi su Agi.it

