Bufera sulle Paralimpiadi | non ci saranno i portabandiera alla cerimonia d’apertura Il caso Russia e il caos organizzativo | Lontananza dai campi di gara

Nella cerimonia di apertura delle Paralimpiadi in programma venerdì all’Arena di Verona non ci saranno i portabandiera, una decisione annunciata dal Comitato Paralimpico Internazionale. La scelta ha suscitato grande sorpresa e si lega alle tensioni legate alla presenza della Russia e a problemi organizzativi, che hanno portato a una situazione di caos e di lontananza dai campi di gara.

Niente sfilata dei portabandiera alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi in programma venerdì all'Arena di Verona: ha del clamoroso quanto comunicato dal Comitato Paralimpico Internazionale e soprattutto quasi senza precedenti. Solo a Mosca 1980, quando si sfilò senza bandiere, non ci furono. Nessun atleta farà così da portabandiera per il proprio Paese. Tra boicottaggi e defezioni, è questa la decisione dell'Ipc che spiega: "è solo per la lontananza dai campi delle gare del giorno dopo". Di certo c'è che molte delle 56 nazioni avevano annunciato che non avrebbero sfilato dopo la decisione di riammettere con inno e bandiera gli atleti di Russia e Bielorussia.