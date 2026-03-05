Milano Cortina 2026 Paralimpiadi | esordio con successo per il doppio misto azzurro di curling

Alla vigilia dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si registra un esordio positivo per il doppio misto di curling italiano, che ha ottenuto una vittoria significativa. Gli atleti italiani hanno affrontato con entusiasmo la prima giornata di competizione, attirando l’attenzione degli appassionati presenti e degli spettatori in live streaming. La manifestazione segna l’inizio ufficiale delle gare paralimpiche nella regione.

MilanoCortina – Finalmente si parla di sport, alla vigilia dell'avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A due giorni dalla cerimonia di apertura in programma a Verona, il curling rompe il ghiaccio con le prime gare e l'attenzione torna sugli atleti e sulle competizioni, lasciando sullo sfondo le tante, troppe questioni che hanno accompagnato questo avvio di Giochi. "Buona la prima e buone sensazioni, sono veramente contento perché sono riuscito a entrare in bolla proprio come volevo, ovvero entrare in questo tunnel e vedere solo la partita e i sassi – racconta Paolo Ioriatti – spero di riuscire a tenere questo livello anche nelle altre partite.

