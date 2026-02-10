Ogni sera, l’Arco della Pace si riempie di gente per vedere il Braciere delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Il designer Marco Balich ha creato uno spettacolo di luci che attira visitatori da tutto il mondo. Persone di diversi paesi si radunano con il naso all’insù, affascinate dai giochi di luce che illuminano il calderone. È un evento che dimostra quanto sia conosciuto e apprezzato il lavoro di Balich, e che rende Milano e Cortina protagoniste della scena olimpica.

Per capire quanto è amato e conosciuto Marco Balich nel mondo basta stare all’ Arco della Pace in attesa che si accenda il Braciere delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina ideato dal designer: lingue, persone di vari stati e continenti con il naso all’insù a guardare i giochi lunimosi del “calderone” come ormai lo chiamano gli addetti ai lavori. Balich ha progettato e diretto la cerimonia d’apertura della prima Olimpiade diffusa della storia dello sport di cui il braciere è l’emblema. Un successo senza pari. Il Braciere olimpico milanese gemellato con quello di Cortina è il simbolo di luce, pace e armonia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali: è composto da una sezione più piccola che viene avvolta da una più grande, all’interno il fuoco e giochi di luci, circondati altri effetti luminosi sull’Arco della Pace, accompagnati dalla musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo spettacolo di luci all’Arco. Ogni sera folla al Braciere

