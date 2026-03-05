Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 per 8 italiani su 10 sono un’opportunità per affrontare il tema dell’inclusione

Secondo una ricerca SWG commissionata da Coca-Cola, otto italiani su dieci vedono nelle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 un’occasione per parlare di inclusione. Lo studio rivela che la maggioranza del pubblico considera gli eventi paralimpici importanti per sensibilizzare su tematiche legate all’uguaglianza e alla partecipazione di persone con disabilità. I risultati evidenziano un interesse crescente verso lo sport paralimpico nel nostro paese.

Valori condivisi che uniscono i Giochi Olimpici e Paralimpici Un italiano su due segue con interesse sia i Giochi Olimpici sia i Giochi Paralimpici e 76% degli italiani riconosce nei due eventi la stessa matrice sportiva e valoriale. Una percezione particolarmente marcata tra i più giovani, dove oltre l’80% della Generazione Z in Italia identifica in entrambi la capacità di unire le persone attraverso lo sport. Un evento che coinvolge, unisce e cambia lo sguardo L’attesa per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è già concreta: sei italiani su dieci manifestano l’intenzione di seguire i Giochi Paralimpici Invernali.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

