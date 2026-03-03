Milano-Cortina | ricerca Swg ' paralimpiadi opportunità per inclusione per 8 italiani su 10'

A pochi giorni dall'inizio delle Paralimpiadi Milano-Cortina, una ricerca indica che otto italiani su dieci considerano questa occasione un'opportunità di inclusione sociale. L'evento si svolge in Italia e riguarda le discipline paralimpiche, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si prepara ad accogliere pubblico e atleti, portando l'attenzione su temi di accessibilità e rappresentanza.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - A pochi giorni dall'inizio di un altro grande evento globale sul nostro territorio, nasce l'esigenza di interrogarsi sul suo portato oltre a quello sportivo. I Giochi Paralimpici Invernali vanno oltre l'aspetto puramente competitivo e diventano un momento capace di parlare al Paese, attraverso una riflessione collettiva su inclusione, accessibilità e responsabilità condivisa. È quanto emerge dalla ricerca “Gli italiani e lo spirito Paralimpico”, realizzata da SWG e commissionata da Coca Cola, partner storico del Movimento Olimpico e Paralimpico, prima dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un italiano su due segue con interesse sia i Giochi Olimpici sia i Giochi Paralimpici e 76% degli italiani riconosce nei due eventi la stessa matrice sportiva e valoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

