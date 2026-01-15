Milano Cortina 2026 ‘life in motion’ è il tema creativo per cerimonia apertura Paralimpiadi

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si ispira al tema “Life in Motion”, che rappresenta il dinamismo e la forza delle persone coinvolte. Un’occasione per celebrare il movimento e la resilienza, in un evento che riflette l’essenza dello sport paralimpico. La scelta del titolo sottolinea l’importanza di vivere attivamente, con entusiasmo e determinazione, in un momento di grande significato internazionale.

" Life in motion ". Vita in movimento. Il senso sta tutto nel titolo scelto per la cerimonia di apertura. A 50 giorni dal via delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, il comitato organizzatore dei Giochi ha svelato a Palazzo Balbi a Venezia il tema creativo, i titoli, le visioni e i primi .

SVELATE LE CERIMONIE DELLE PARALIMPIADI 2026: EVENTO STORICO ALL'ARENA DI VERONA | 15/01/2026

