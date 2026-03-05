Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 cresce il boicottaggio dell’apertura | anche la Francia dice no

L'apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, prevista per venerdì 6 marzo all'Arena di Verona, sta incontrando un crescente boicottaggio internazionale. Dopo la Francia, anche altri paesi hanno annunciato il proprio disimpegno, contribuendo a un clima di tensione diplomatica che si intensifica in vista dell'evento. La situazione evidenzia un'attenzione crescente sulla partecipazione globale alla cerimonia di inaugurazione.

L’attesa per l’inaugurazione delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, prevista per venerdì 6 marzo presso la storica cornice dell’Arena di Verona, è segnata da una tensione diplomatica senza precedenti. Quella che doveva essere una celebrazione universale dello sport e dell’inclusione si è trasformata in un terreno di scontro geopolitico: sono ormai 12 le nazioni, su un totale di 56 partecipanti, ad aver annunciato ufficialmente il boicottaggio della cerimonia d’apertura. Si tratta di quasi un quinto delle delegazioni totali, un segnale di dissenso che scuote i vertici del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). La causa scatenante di questa defezione collettiva risiede nella controversa scelta dell’IPC di riammettere ufficialmente alle competizioni gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

