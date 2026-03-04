La Germania si accoda ad altri Paesi nel boicottaggio alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina

La Germania ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, seguendo l’esempio di altri Paesi. Nel Medio Oriente, invece, la situazione di violenza si intensifica con nuovi scontri e un crescente numero di vittime. Lo sport si trova così di fronte a una realtà complessa, tra decisioni politiche e tensioni internazionali, mentre la regione continua a essere teatro di conflitti.

In un Medio Oriente nuovamente precipitato in una spirale di violenza, con il riaccendersi dei conflitti e un bilancio umano che si aggrava di giorno in giorno, lo sport torna a interrogarsi sul proprio ruolo. Le immagini che arrivano dalle aree di crisi si intrecciano, inevitabilmente, con l’avvicinarsi delle grandi manifestazioni internazionali, chiamate ancora una volta a misurarsi con le tensioni della geopolitica. Nel comunicato si richiama anche la Risoluzione sulla Tregua Olimpica, adottata dagli Stati membri delle Nazioni Unite in occasione di ogni edizione dei Giochi. Il CIO, osservatore permanente presso l’ONU, ha tuttavia precisato di non avere strumenti per imporne l’attuazione, competenza che resta in capo al sistema delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Germania si accoda ad altri Paesi nel boicottaggio alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina La Germania si accoda ad altri Paesi nei boicottaggi alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano CortinaIn un Medio Oriente nuovamente precipitato in una spirale di violenza, con il riaccendersi dei conflitti e un bilancio umano che si aggrava di giorno... Paralimpiadi, il comitato fa gareggiare i russi sotto la loro bandiera. Sdegno di Kiev: non partecipa alla cerimonia d’apertura (e il boicottaggio si allarga)Gli atleti paralimpici ucraini hanno annunciato che non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Gioghi paralimpici Milano-Cortina, in programma... Una raccolta di contenuti su Paralimpiadi di Milano. Russia e Bielorussia ammesse alle Paralimpiadi: anche la Germania boicotta la cerimoniaLa decisione della Federazione tedesca per gli sport disabili. Sono, per ora, quasi un quinto i Paesi che boicotteranno la cerimonia di apertura all'Arena ... milanotoday.it Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con la bandiera, tanti Paesi pronti a boicottare l'aperturaLa protesta contro la riammissione delle atlete e atleti russi e bielorussi con inno, bandiera, sigla e divise ufficiali ... milanotoday.it