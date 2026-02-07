Milano-Cortina l’Italia del curling sconfitta dalla Svezia nel doppio misto

L’Italia del curling perde ancora contro la Svezia nel doppio misto alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. È la seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri in questa disciplina. La gara si è giocata senza troppi giri di parole, con gli svedesi che hanno prevalso sugli italiani, lasciando poche speranze di passare il turno. La squadra italiana dovrà ora rimboccarsi le maniche e cercare di migliorare nelle prossime partite.

Seconda sconfitta per l' Italia del curling nel torneo di doppio misto in corso di svolgimento alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo aver perso l'imbattibilità che che durava da 23 partite, cedendo in maniera nitida contro il Canada giovedì sera, oggi pomeriggio Amos Mosaner e Stefania Costantini hanno perso contro la Svezia con il punteggio di 9-4 sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo. Brutta battuta d'arresto per i campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, che hanno disputato una delle partite meno convincenti della prima parte dei Giochi, commettendo diversi errori e risultando discontinui contro i fratelli Isabella e Rasmus Wrana.

