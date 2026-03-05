Paralimpiadi Invernali 2026 infortunio per Riccardo Cardani | l’azzurro di snowboard caduto in allenamento

Durante un allenamento, l’atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani è caduto e ha subito un infortunio. L’incidente si è verificato a MilanoCortina il 5 marzo 2026, proprio mentre si preparava in vista delle Paralimpiadi Invernali del 2026. Nelle ultime ore, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’atleta.

MilanoCortina, 5 marzo 2026 – Brutto infortunio per l’atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Durante l’allenamento di oggi, giovedì 5 marzo, l’azzurro è stato vittima di una caduta significativa che ha comportato la frattura del casco. In seguito all’impatto, l’atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Come fa sapere il Comitato Italiano Paralimpico, per accertamenti precauzionali Cardani è stato immediatamente trasportato in ospedale e verrà sottoposto a una Tac. Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e con il presidente Marco Giunio De Sanctis, sta valutando attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

