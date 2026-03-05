Grave infortunio per Riccardo Cardani | spacca il casco e perde coscienza Paralimpiadi a rischio

Durante un allenamento preparatorio alle Paralimpiadi di Milano Cortina, Riccardo Cardani ha subito un grave infortunio: il casco si è rotto e lui ha perso coscienza. La caduta ha messo a rischio la sua partecipazione alle competizioni. L’incidente è avvenuto mentre si preparava per le gare di parapendio. La situazione è ancora sotto osservazione.

Bruttissima caduta per Riccardo Cardani durante un allenamento in vista delle gare delle Paralimpiadi di Milano Cortina. L'azzurro ha subito un terribile impatto, spaccando il casco e restando privo di coscienza per diversi secondi. Trasportato in ospedale dove è in osservazione, la partecipazione a Milano Cortina è a forte rischio. La prima gara è per il 9 marzo, con le qualificazioni di Snowboard Cross. 🔗 Leggi su Fanpage.it

