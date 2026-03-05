Caso Paragon | Malware su tre telefoni ma Cancellato non fu spiato dall' Aisi

Tre telefoni Android, tra cui quelli di un attivista e di un giornalista, sono stati individuati con lo stesso malware, secondo quanto emerso. Tra le persone coinvolte ci sono Giuseppe Caccia, Luca Casarini e Francesco Cancellato. Non ci sono state conferme di intercettazioni o di spionaggio diretto da parte dell'Aisi. La scoperta è stata resa nota attraverso un rapporto ufficiale.

Confermate tracce di attività riconducibili a uno stesso spyware anche sui telefoni di Luca Casarini e Giuseppe Caccia. Gli sviluppi Lo stesso malware era installato su tre sistemi Android, ovvero i cellulari di Giuseppe Caccia, Luca Casarini (agli attivisti di Mediterranea) e il giornalista Francesco Cancellato. Ma a spiare il direttore di Fanpage.it non è stata l'Aisi, Agenzia informazioni e sicurezza interna, una delle due "branche" del sistema d'intelligence. Lo evidenziano in una nota congiunta le Procure di Roma e di Napoli, sulla scia della consulenza tecnica collegiale depositata a febbraio.

Caso Paragon, depositata la consulenza sui telefoni: "Non fu l'Aisi a spiare il giornalista Cancellato"

Paragon, consulenza sui telefoni: "Non fu l'Aisi a spiare il giornalista Cancellato". Ma l'attacco avvenne lo stesso giorno di Caccia e Casini intercettati dai servizi

“Il periodo di presumibile compromissione dei dispositivi in uso a Casarini, Caccia e Cancellato risalirebbe alle prime ore del 14 dicembre 2024”, si legge in una relazione. Dalle indagini condotte dalla Procura sul caso Paragon è stata confermata l’attività di s - facebook.com facebook

