' Kind of Miles' al Teatro ' Claudio Abbado' protagonista il virtuosismo di Paolo Fresu

Il 19 aprile, alle 20.30, il Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara ospiterà lo spettacolo ‘Kind of Miles’. La serata mette in scena il talento di Paolo Fresu, che si esibirà con un progetto dedicato a Miles Davis, uno dei grandi del jazz. Fresu riproporrà brani e atmosfere dell’album ‘Kind of blue’, rivisitandoli con la sua voce e il suo trombone. La sua performance promette di portare il pubblico in un viaggio tra le note di uno dei dischi più amati di sempre.

Giovedì 19, alle 20.30, il Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara, vedrà protagonista il virtuosismo di Paolo Fresu, sul palco con 'Kind of Miles', titolo a richiamo dell'album 'Kind of blue' di Miles Davis, personalità del jazz, da sempre suo punto di riferimento. 'Kind of Miles' è un'opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l'universo creativo e visionario di Miles Davis, immenso musicista scomparso nel 1991.

