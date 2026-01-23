Il podcast di Paolo Cevoli, registrato dal vivo al Teatro Verdi, presenta

Il comico Paolo Cevoli sarà al Teatro Verdi per la registrazione live di "Podcast Secret Show", un nuovo show sperimentale basato sull’improvvisazione. Lo show, inizialmente fissato per il 27 e 28 gennaio, è stato spostato al 24 e 26 marzo (biglietti validi per le nuove date). Cevoli sarà affiancato nella conduzione Vittorio Pettinato, attore comico e "content creator", noto soprattutto a chi pratica i social media per i suoi video di imitazioni, parodie e sketch. Dunque, non c’è copione, tutto nasce all’istante, ed è importante, per le reazioni immediate, la presenza del pubblico che nel corso della registrazione potrà essere occasionalmente inquadrato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il podcast di Paolo Cevoli dal vivo al teatro Verdi

Leggi anche: Al Teatro Il Progresso "Masiar Pasquali + I Professori", spettacolo di teatro tratto dal podcast Il Buco

Leggi anche: "Scuieta": al teatro Atlante spettacolo di teatro, danza e musica dal vivo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

PAOLO CEVOLI - Il comico che non ti aspetti - Mig Babol Ep.11 S.2

Argomenti discussi: Il podcast di Paolo Cevoli dal vivo al teatro Verdi; 24Ore Podcast: nuova piattaforma digitale con contenuti esclusivi 2026; La strada nel bosco; Early Music Stories #144.

24Ore Podcast: una nuova casa digitale per i podcast originali del Gruppo 24 ORE e una programmazione 2026 dove attualità, inchieste e storia diventano narrazione[Secondo Titolo visualizzato in Homepage]Dalla tecnologia con Luca Salvioli e Enrico Pagliarini alle grandi storie con le nuove serie firmate da Matteo Caccia e Paolo Colombo fino ai video podcast. Co ... ilsole24ore.com

Colpo di Tacco, Paolo Monelli: «A Bari abbiamo vinto la Mitropa Cup del 1990»Torna l'appuntamento con Vito Romaniello e il suo podcast alla scoperta del connubio tra cibo e sport in Puglia Paolo Monelli è stato tra i protagonisti di due momenti storici importanti per la Bari ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tanti ospiti e una sola regola: nessuno sa cosa sta facendo. Paolo Cevoli e Vittorio Pettinato portano a teatro il "Podcast secret show": vi aspettiamo il 24 e 26 Marzo al Teatro Verdi di Cesena ore 21:00. Si informa il gentile pubblico che, per sopraggiunti impeg - facebook.com facebook

Sul mio podcast trovate un dialogo con Paolo Flores D’Arcais di @_MicroMega_ x.com