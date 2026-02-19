Del Genio | A Bergamo cambierei l’attacco Hojlund può lottare con Lautaro

Del Genio ha dichiarato che l’attacco di Bergamo ha bisogno di una svolta, dopo la recente sconfitta. La causa principale è la mancanza di concretezza sotto porta. Suggerisce di inserire Hojlund, che potrebbe competere con Lautaro per un posto. La sua proposta mira a rinforzare l’attacco e dare più chance alla squadra. La partita contro l’Atalanta si avvicina e i tifosi aspettano di vedere se le sue idee troveranno spazio in campo. La decisione definitiva spetta all’allenatore.

Paolo Del Genio, intervenuto a Canale 8 durante la trasmissione Linea Calcio, ha analizzato le possibili scelte offensive del Napoli in vista della gara contro l'Atalanta. Il giornalista propone una gestione diversa degli esterni offensivi: «Io Vergara a Bergamo non lo farei partire dall'inizio. Metterei Giovane titolare con Vergara che entra al suo posto e dall'altra parte Elmas con Alisson che poi entra. Inizi in un modo e la finisci in un altro, con due giocatori che hanno dribbling e gol quando la pressione dell'Atalanta potrebbe calare.

