Napoli Paolo Del Genio sicuro | L’allenatore della prossima stagione

Paolo Del Genio conferma che Antonio Conte sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. La decisione deriva da incontri recenti tra il club e l’allenatore, che hanno chiarito le intenzioni di entrambe le parti. Conte si impegnerà a proseguire il lavoro avviato, con l’obiettivo di migliorare la squadra e conquistare nuovi traguardi. La società azzurra ha già avviato le trattative per il rinnovo del contratto, puntando sulla stabilità tecnica e sulla continuità del progetto. La scelta di Conte sembra ormai definitiva.

Il futuro di Antonio Conte sembra ormai tracciato e porta ancora una volta verso Napoli. Nonostante le voci e le inevitabili speculazioni che accompagnano ogni fine stagione, la sensazione è che il tecnico salentino sia pronto a proseguire il proprio cammino in azzurro, dando continuità a un progetto che sta lentamente prendendo forma. Conte stesso, nel post-partita, ha lasciato intendere come la sua avventura partenopea non sia affatto giunta ai titoli di coda. A rafforzare questa convinzione è anche il pensiero del noto giornalista Paolo Del Genio, che non ha mostrato alcun dubbio sulla permanenza del mister sulla panchina del Napoli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

