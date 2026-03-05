Paolo Berlusconi racconta così il fratello Silvio | I giocatori che avrebbe voluto? Forse Maradona e Totti Li ammirava

Paolo Berlusconi ha parlato del fratello Silvio, raccontando quali giocatori avrebbe desiderato. Ha detto che forse avrebbe scelto Maradona e Totti, because li ammirava molto. La conversazione si è concentrata sui gusti di Silvio nel mondo del calcio e sui giocatori che aveva apprezzato. La sua opinione si basa sui ricordi e sulle preferenze personali del fratello.

