Così no Pier Silvio Berlusconi il messaggio che suona come ‘consiglio’ al governo

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul futuro dell’Italia. L’amministratore delegato è apparso in un’intervista alla vigilia di Natale al Tg5. Ha parlato ovviamente di televisione, facendo un bilancio del 2025 dell’azienda. Tra i tanti programmi, ha voluto citare il sorpasso di Mediaset sulla Rai grazie a “La Ruota della Fortuna”. Pier Silvio Berlusconi ha ricordato anche suo padre: “Trasformato in realtà un sogno di mio padre”. Ma, indirettamente, Pier Silvio ha parlato anche di Italia ed Europa. Parole in cui molte testate giornalistiche hanno letto un messaggio al governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Giorgia Meloni non è così appiattita su Trump è il miglior primo ministro in Europa. L’idea della patrimoniale non mi piace. Comprare noi Gedi? Non dico che non mi piacerebbe”: così Pier Silvio Berlusconi

Leggi anche: Markus Söder incontra Pier Silvio Berlusconi: firmato un Memorandum tra MFE e il Governo della Baviera

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ieri Pier Silvio Berlusconi ha fatto il bis: dopo la conferenza stampa pre-natalizia di Fininvest ha rilasciato un'intervista tv. Un "discorso di fine anno" Articolo https://www.ilsussidiario.net/news/pier-silvio-berlusconi-e-la-politica-se-il-suo-discorso-di-fine-anno-e-u - facebook.com facebook

Il TG1 informa sul caso #AlfonsoSignorini- #FabrizioCorona, mentre il Tg5 (come altre testate) continua a ignorare la notizia e ospita i monologhi di Pier Silvio. Oggi è uscito il nuovo numero di “Chi”, interamente dedicato alla festa per i 30 anni del settimanale. x.com