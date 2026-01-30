Svelato il cast che avrebbe voluto Signorini per il Grande Fratello | Todaro Elia e Zenga i possibili sopravvissuti

Davide Maggio ha svelato i 23 nomi che Alfonso Signorini avrebbe scelto per il prossimo Grande Fratello. Tra i possibili concorrenti ci sono Todaro, Elia e Zenga, che sembrano i più accreditati. La produzione sta valutando se ripartire da zero o se recuperare qualcuno del cast precedente. Intanto, i nomi circolano e l’attesa cresce.

Davide Maggio svela i 23 nomi scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello 2026. La produzione opterà per un azzeramento totale o recupererà selettivamente alcuni elementi del casting precedente? Tre nomi su tutti sembrano certi. Grande Fratello 2026, i rumors sul cast: Raimondo Todaro e il ritorno che farà discutere Il Grande Fratello torna in tv a marzo 2026, questa volta in prima serata su Canale 5.

