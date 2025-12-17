Regini ricorda Mihajlovic | Mi ha trasmesso tanto la ferita è ancora aperta Scudetto? L’Inter ha la rosa più completa ma…

Vasco Regini rende omaggio a Sinisa Mihajlovic, ricordando il suo importante insegnamento e l’impatto che ha avuto sulla sua carriera. L’ex difensore della Sampdoria riflette sulla stagione di Serie A, sottolineando l’eterna lotta tra le grandi squadre e le loro potenzialità. La ferita della perdita di Mihajlovic resta aperta, ma il suo spirito continua a ispirare. L’attuale scenario del campionato si presenta avvincente e ricco di sorprese.

Inter News 24 L’ex difensore della Sampdoria, Vasco Regini, ha ricordato Sinisa Mihajlovic e ha parlato della Serie A di quest’anno. Intervistato in esclusiva da SampNews24, l’ex difensore dei blucerchiati, Vasco Regini, ha ricordato così Sinisa Mihajlovic, proiettandosi poi sull’attualità e sulla lotta scudetto in Serie A. 3 ANNI DALLA SCOMPARSA DI MIHAJLOVIC, COS’HA RAPPRESENTATO PER ME? – «Sicuramente la ferita è ancora aperta, il miglior ricordo che ho di lui è legato a quello che mi ha trasmesso. Prima da calciatore, ma anche ora da allenatore, mi ha trasmesso il fatto di dire “io sono questo, vediamo chi sei tu”. 🔗 Leggi su Internews24.com

