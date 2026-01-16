Matteo lo sciatore lecchese salva un uomo sepolto dalla neve | Spuntava solo un braccio in montagna ci si aiuta

Matteo, sciatore lecchese, ha salvato un uomo rimasto sepolto dalla neve in montagna. Quando ha visto un braccio sporgere, ha immediatamente agito per mettersi in salvo e prestare soccorso. Questo gesto dimostra l’importanza dell’aiuto reciproco in situazioni di emergenza in ambienti montani. La sua prontezza ha fatto la differenza, sottolineando il valore della collaborazione e della consapevolezza in contesti di rischio.

Lecco – Dalla neve spunta solo un braccio immobile. Il resto del corpo è sepolto sotto la coltre bianca. Occorre fare in fretta, chi è lì sotto non può resistere a lungo. "Coming", "Sto arrivando", urla Matteo, mentre si avvicina di corsa nonostante le gambe affondano ad ogni passo fino alle ginocchia. "Chiudi la bocca", intima al sepolto per impedire che soffochi. Poi con le mani comincia a scavare veloce e insieme con cautela, fino a liberargli completamente la testa. Solo dopo utilizza la pala che ha sempre con sé nello zaino per liberarlo completamente. Matteo Zilla, lecchese di 37 anni che si è trasferito a Lucerna, in Svizzera, dove abita con la sua compagna e il loro figlio piccolo e dove lavora, sabato ha salvato uno sciatore elvetico sulla trentina, sprofondato nella neve di Engelberg, dove entrambi stavano effettuando fuori pista.

