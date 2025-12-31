Aurora Livoli chi era la ragazza morta a Milano | i lividi sul collo e il mistero dell' uomo con il pile bianco filmato con lei

Aurora Livoli, di 19 anni, è stata trovata senza vita lunedì mattina in via Paruta, nella zona Nord di Milano. La giovane presentava segni di lividi sul collo, mentre un uomo con un pile bianco è stato filmato in sua compagnia. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze della morte e sull’identità della persona con cui era insieme. Le indagini continuano per fare chiarezza su questo episodio.

È la 19enne Aurora Livoli la giovane donna trovata morta lunedì mattina in via Paruta, nella zona Nord di Milano. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale,.

