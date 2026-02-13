Epstein Files lo scandalo di Pam Bondi e la cronologia delle ricerche dei membri del Congresso
Roberto Schmidt immortala il 11 febbraio 2026 a Washington Pam Bondi, Procuratore Generale degli Stati Uniti, mentre sfoglia una cartellina durante un’audizione al Congresso, pochi giorni dopo che sono emersi i nuovi dettagli dello scandalo Epstein Files e della cronologia delle ricerche dei membri del Congresso.
Uno scatto realizzato dal fotografo Roberto Schmidt l’11 febbraio 2026 a Washington, durante un’audizione al Congresso, mostra il Procuratore Generale degli Stati Uniti Pam Bondi mentre sfoglia una cartellina. Tra i documenti visibili compare una pagina intitolata “Jayapal Pramila Search History”. Sotto il titolo, un elenco di file identificati con codici collegati agli Epstein Files che, secondo il documento, risulterebbero consultati dalla deputata Pramila Jayapal, con la quale Bondi si è confrontata nel corso dell’audizione. Un tracciamento all’insaputa dei membri del Congresso. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha iniziato di recente a consentire ai membri del Congresso di visionare in presenza, su computer del DOJ, le versioni integrali dei file relativi a Jeffrey Epstein.🔗 Leggi su Open.online
Epstein Files, polemiche sull’audizione dell’Attorney General Pam Bondi: “Vuole coprire i potenti come Les Wexner”
L’audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in una scena caotica.
Epstein files, lo scandalo globale che travolge il Quai d’Orsay
A Parigi, lo scandalo Epstein sta scuotendo il Quai d’Orsay.
