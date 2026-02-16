Secondo Pam Bondi tutti gli Epstein files sono stati pubblicati
Pam Bondi, procuratrice generale degli Stati Uniti, afferma che l’amministrazione Trump ha reso pubblici tutti i documenti relativi a Epstein. La decisione ha portato alla luce dettagli che fino a ora erano rimasti nascosti, tra cui rapporti e comunicazioni interne. La pubblicazione completa dei file ha suscitato molte reazioni e aumenta la trasparenza su un caso che ha fatto molto scalpore.
Pam Bondi, procuratrice generale degli Stati Uniti, ha dichiarato che l’amministrazione Trump avrebbe diffuso gli Epstein files nella loro totalità. Il Dipartimento di Giustizia ha desecretato gradualmente i documenti relativi alle indagini e alle accuse contro il consulente finanziario Jeffrey Epstein, condannato nel 2008 per violenza sessuale e sfruttamento di minorenni e morto suicida in carcere, dopo un nuovo arresto nel 2019. I files riguardano anche la compagna e complice del criminale, Ghislaine Maxwell, condannata per le stesse accuse nel 2022 e attualmente in carcere. I dubbi sugli Epstein Files. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
L’audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in una scena caotica.
Roberto Schmidt immortala il 11 febbraio 2026 a Washington Pam Bondi, Procuratore Generale degli Stati Uniti, mentre sfoglia una cartellina durante un’audizione al Congresso, pochi giorni dopo che sono emersi i nuovi dettagli dello scandalo Epstein Files e della cronologia delle ricerche dei membri del Congresso.
